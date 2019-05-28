2019-05-28T08:34:52+03:00
Общество

В Тюмени 1 июня выберут лучшую семью

Конкурс пройдет на фестивале семейных ценностей «FamilyGO 2.0»
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев приглашают на конкурс "Лучшая семья"Тюменцев приглашают на конкурс "Лучшая семья"
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В Тюмени 1 июня выберут лучшую семью. Конкурс состоится на фестивале семейных ценностей «FamilyGO 2.0». Подростки вместе с родителями испытают свои силы в стрельбе, интеллектуальном и креативном конкурсах.

Посмотреть, как горожане будут стрелять, придумывать, творить и создавать, сможет любой желающий. Конкурс на звание лучшей семьи состоится в 501 аудитории Тюменского государственного университета (улица Ленина, 23). Начало – в 13:00. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, чтобы бдительные охранники пропустили вас в здание.

- Участие в конкурсе бесплатное для всех, так как мероприятие реализуется при грантовои поддержке. Наша цель – создать неформальную площадку для двусторонней коммуникации родителей и детей, поддержать форматы семейного досуга и семейные ценности, - сообщила руководитель проекта Каныкей Исаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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