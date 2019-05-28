2019-05-28T08:26:35+03:00
Происшествия

За вылов карасей жителю Тюменской области грозит штарф до полумиллиона рублей

Мужчина рыбачил в запрещенном месте
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителя Уватского района поймали рыбака на незаконном промысле. Фото ГИБДД Тюменской областиЖителя Уватского района поймали рыбака на незаконном промысле. Фото ГИБДД Тюменской области
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В Уватском районе Тюменской области на реке поймали браконьера. 27-летний мужчина ловил рыбу в запрещенном месте. При задержании у него изъяли рыболовецкую сеть, 66 карасей, 43 леща и язя. Ущерб природе составил 77 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Молодому человеку грозит штраф до полумиллиона рублей, либо лишение свободы до двух лет. Пока идет расследование преступления с уватца взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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