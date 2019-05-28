2019-05-28T08:07:27+03:00
Общество

Четверть тюменцев с высшим образованием хотят получить второе высшее

Чаще всего это строители и медики
Маргарита КАЛИНКИНА
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На рынке труда Тюменской области более половины (66%) соискателей работы имеют хотя бы одно высшее образование. Еще 9% – люди с неполным высшим. Среднее специальное образование имеют 18% жителей региона, а оставшиеся 7% указали в резюме лишь среднее.

Таковы данные анализа резюме, размещенных за последний го на портале HeadHunter. Больше всего специалистов с высшим образованием среди юристов (96%), высшего менеджмента (94%) и на государственной службе (88%). Соискатели с незаконченным высшим образованием чаще встречаются в профессиональных областях «Спорт, красота» (20%), «Автомобильный бизнес» (14%) и «Туризм, рестораны» (12%). Среднее специальное - сфер «Автомобильный бизнес» (63%), «Рабочий персонал» (51%) и «Домашний персонал» (35%)*.

Любопытно, что четверть специалистов с высшим образованием однозначно хотят получить второе высшее. Еще 42% - скорее да, чем нет, 23% - скорее нет, 9% затруднились ответить. Тех, кто однозначно не хотел бы вновь оказаться в роли студента, не нашлось совсем.

Интересно, что доля заинтересованных во втором высшем образовании больше всего среди представителей строительной и медицинской сфер (по 68%). Те, кто не хочет получать второй диплом, чаще встречаются в сфере «ИТ, интернет» (42%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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