Жители Тюмени помогли найти пропавшую 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 06:59 2019-05-28T06:59:21+03:00

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В Тюмени в течение нескольких часов нашли 17-летнюю Веру Афанащенко. Девушка 25 мая ушла из дома по улице Энергостроителей и до вечера 27 мая о ней ничего не было известно.

Поиски горожанки вели полицейские и волонтеры. Накануне вечером информация появилась в социальным сетям. Благодаря тому, что горожане подхватили информацию активно репостили пост, Веру удалось быстро найти. С ней все в порядке, она жива, сообщили добровольцы поискового отряда "Белая сова".

- Нашлись люди, которые владели информацией о её местонахождении. Девочка нашлась. Спасибо всем за неравнодушность, - поблагодарила в социальных сетях Любовь Афанащенко.

ИСТОЧНИК KP.RU