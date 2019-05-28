Гостиницу «Колос» в Тюмени сегодня пустят с молотка

СЕГОДНЯ 05:58 2019-05-28T05:58:40+03:00

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Тюменскую муниципальную гостиницу «Колос» сегодня, 28 мая, вновь пустят с молотка. Торги начнутся в 11.00 часов по местному времени на торговой площадке «Российский аукционный дом» (lot-online). На продажу будет выставлен весь пакет акций акционерного общества.

6 246 штук (100% уставного капитала) обыкновенных именных бездокументарных акций выставлены посредством публичного предложения Департаментом имущественных отношений администрации Тюмени. Начальная цена продажи 165 миллионов 177 тысяч 968 рублей.

Напомним, что продать гостиницу власти Тюмени пытались подать уже несколько раз, начиная с 2017 года. Но желающих ее купить пока не было. Гостиница, построенная в 1966 году, известна тем, что в ней размещают людей, пострадавших от чрезвычайных происшествий – пожаров, аварийных ситуаций с жильем и других бедствий. В ней может одновременно разместиться порядка 460 постояльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU