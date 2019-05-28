2019-05-28T05:58:40+03:00
Экономика

Гостиницу «Колос» в Тюмени сегодня пустят с молотка

Начальная цена продажи 165 миллионов 177 тысяч 968 рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Власти Тюмени никак не могут продать гостиницу "Колос".Власти Тюмени никак не могут продать гостиницу "Колос".Фото: Маргарита КАЛИНКИНА
Изменить размер текста:

Тюменскую муниципальную гостиницу «Колос» сегодня, 28 мая, вновь пустят с молотка. Торги начнутся в 11.00 часов по местному времени на торговой площадке «Российский аукционный дом» (lot-online). На продажу будет выставлен весь пакет акций акционерного общества.

6 246 штук (100% уставного капитала) обыкновенных именных бездокументарных акций выставлены посредством публичного предложения Департаментом имущественных отношений администрации Тюмени. Начальная цена продажи 165 миллионов 177 тысяч 968 рублей.

Напомним, что продать гостиницу власти Тюмени пытались подать уже несколько раз, начиная с 2017 года. Но желающих ее купить пока не было. Гостиница, построенная в 1966 году, известна тем, что в ней размещают людей, пострадавших от чрезвычайных происшествий – пожаров, аварийных ситуаций с жильем и других бедствий. В ней может одновременно разместиться порядка 460 постояльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ПАТП №1 в Тюмени оштрафовали на 100 тысяч рублей
Из лица тюменки врачи извлекли осиновый сук длиной 25 см
В Тюменской области за сутки три мотоциклиста пострадали в дорожных авариях
В Тюменской области разыскивают 38-летнего Флорида Гирфатуллина
Тюменские подростки создадут мобильные приложения и игры для обсуждения самых острых проблем
В Тюмени 1 июня выберут лучшую семью
За вылов карасей жителю Тюменской области грозит штарф до полумиллиона рублей
Четверть тюменцев с высшим образованием хотят получить второе высшее
Тюменские травматологи разработали свою методику лечения переломов кисти руки
Жители Тюмени помогли найти пропавшую 17-летнюю девушку
Погода 28 мая в Тюмени: солнечно и жарко
В Технопарке стартовал Первый Тюменский промышленный форум
На полях Нижнетавдинского и Сорокинского районов картофель и овощи посажены на 100%
В Тюменской области обсудили ход реализации проекта «Информационная инфраструктура»
Представители старшего поколения Тюменской области откроют на пенсии новые возможности
Тюменская область готова к летней оздоровительной кампании
Тюменские «Бабушки особого назначения» провели профилактический рейд по дачам и огородам