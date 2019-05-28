Погода 28 мая в Тюмени: солнечно и жарко

СЕГОДНЯ 03:41 2019-05-28T03:41:42+03:00

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Вторник, 28 мая, в Тюменской области будет теплым и немного облачным. Местами пройдет небольшой дождь, днем в отдельных районах возможна гроза, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +21 +26 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске будет облачно с прояснениями, столбики термометров поднимутся до +26 градусов, западный ветер до 5 м/с, влажность воздуха 30%, атмосферное давление 753 мм рт ст. В Тобольске +25, в Ишиме +28

В России сегодня отмечают День пограничника и День брюнеток и День SEO-оптимизатора. В народном календаре 28 мая названо Пахомом Теплым. С этого дня устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. Считалось, если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.

ИСТОЧНИК KP.RU