В Технопарке стартовал Первый Тюменский промышленный форум

27 Май 19:44 2019-05-27T20:23:52+03:00

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Представители крупных, средних и малых предприятий, члены регионального правительства, депутаты, специалисты институтов развития предпринимательства и промышленности Тюменской области, вузов и ссузов приняли участие в I Тюменском промышленном форуме. Мероприятие стартовало сегодня, 27 мая, на площадке технопарка.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин подчеркнул, что форум является принципиально важным событием для региона. По его словам, затевая это мероприятия, правительство области поставило задачу узнать и проанализировать идеи участников, как усовершенствовать стратегию развития промышленного потенциала и доразвить систему мер поддержки.

- Это поможет нам не потерять темпов, двигаться вперед и выигрывать непрерывную конкурентную борьбу за экономический рост, за комфортное проживание тюменцев в регионе, - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Промышленный форум стартовал с пленарной сессии «Развитие промышленного потенциала Тюменской области». Спикеры обсудили на ней возможности для открытия новых промышленных предприятия в России и Тюменской области, а также меры господдержки. По окончании пленарной сессии состоялась работа трёх секций: «Локомотивы роста», «Управление конкурентоспособностью» и «Молодые промышленники».

На первой сессии предприниматели обсудили возможности роста и поделились опытом масштабирования производственных компаний. На второй – обсудили внедрение цифровых технологий и программ бережливого производства на промышленных предприятиях. На третьей сессии участники продемонстрировали своими примерами, что промпроизводство – перспективное направление деятельности для молодых предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU