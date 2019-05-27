На полях Нижнетавдинского и Сорокинского районов картофель и овощи посажены на 100%

27 Май 19:31 2019-05-27T19:31:32+03:00

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Яровой сев тюменских полей завершён на 70% - это 579 тысяч гектаров. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в связи с улучшением погоды сельхозпроизводители активно ведут полевые работы, чтобы в оптимальные агротехнические сроки завершить посевную. В общей сложности в 2019 году планируется засеять 824 тысячи гектаров.

Среднесуточная производительность уже превысила 80 тысяч гектаров – это 198% от плана. В Заводоуковском и Упоровском районах посевная уже близка к завершению: в первом случае сев составляет 90%, во втором – 83%. На сегодняшний день посеяно 95% технических культур, 72% пшеницы, 67% кукурузы на силос и 55% однолетних трав. Кроме того, посажено 79% картофеля (7 тысяч гектаров), его посадка завершена в Нижнетавдинском и Сорокинском районах. Кроме того, здесь на 100% посажены овощи, тогда как всего по Тюменской области этот показатель составляет 75% (более 1 тысячи гектаров).

Также тюменские сельхозпроизводители заняты на работах по внесению минеральных удобрений, бороновании многолетних трав и обеззараживании семян. Сельхозпроизводители Тюменской области планируют использовать 95 тысяч тонн минеральных удобрений для проведения полевых работ и под урожай 2019 года.

Поставки минеральных удобрений в Тюменской области будут происходить по июнь 2019 года. Больше всего их поступит на предприятия Бердюжского, Заводоуковского и Ишимского районов (3,2 тысяч тонн, 5,1 тысячи тонн и 3,4 тысячи тонн соответственно). Благодаря закупленным удобрениям, сохранится почвенное плодородие земель. Следовательно, вырастут урожайность и валовые сборы сельскохозяйственных культур.

ИСТОЧНИК KP.RU