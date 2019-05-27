В Тюменской области обсудили ход реализации проекта «Информационная инфраструктура»

27 Май 19:18 2019-05-27T19:18:33+03:00

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Представители департамента информатизации Тюменской области, департамента имущественных отношений Тюменской области, тюменской администрации, администрации Тюменского муниципального района, представители операторов связи и ПАО «СУЭНКО» и АО «Тюменьэнерго» приняли участие в заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре комиссии по цифровому развитию Тюменской области. Специалисты обсудили ход реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура».

На заседании обсудили вопросы развития информационной инфраструктуры в Тюменской области в рамках выполнения задач регионального проекта. Речь шла о развитии беспроводных сетей связи интернета вещей в регионе, развитии широкополосного доступа в Интернет в населённых пунктах области. Кроме того, обсудили предложения по упрощению процедуры доступа для строительства линий связи на земельные участки, в здания и сооружения, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, а также на линейные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и переданные в аренду.

По мнению участников заседания, в регионе необходимо создать комплексные планы решения вопросов, которые необходимо решить, и которые препятствуют развитию широкополосного доступа в Интернет в населённых пунктах региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что доступ к высокоскоростному Интернету получили 60 учреждений здравоохранения в Тюменской области. Проект по подключению медицинских организаций к сети стартовал в 2017 году: тогда «Ростелеком» подключил 45 учреждений, ещё 15 было подключено в 2018-м году. Для этих целей было построено около 145 километров волоконно-оптических линий связи.

ИСТОЧНИК KP.RU