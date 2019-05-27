2019-05-27T19:07:09+03:00
Общество

Представители старшего поколения Тюменской области откроют на пенсии новые возможности

В регионе стартовал новаторский проект «Бабушкин Workout»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Представители старшего поколения Тюменской области откроют на пенсии новые возможностиПредставители старшего поколения Тюменской области откроют на пенсии новые возможностиФото: pixabay.com
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Кураторы новаторского проекта Тюменской области «Бабушкин Workout» приглашают старшее поколение открыть новые возможности на пенсии. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, поколение 55+ могут освоить новые направления в фитнесе и воркауте, научиться организовывать уличные тренировки в популярных городских местах массового пребывания людей, и всё это благодаря профессиональным тренерам и присоединившись к спортивному активу.

Участники, которые пройдут подготовку, смогут уверенно проводить для тюменцев еженедельные благотворительные систематические занятия (модернизированные динамичные советские игры, занятия на турниках и т.д.). Ближайшее воркаут-занятие пройдёт на специальной футбольной площадке (ул. Широтная, 152) 30 мая. Старшее поколение попробует свои силы в приседаниях, отжиманиях, применении фитнес-оборудования, тренажёров и специального инвентаря.

Авторами и координаторами проекта стали специалисты благотворительного фонда «Старшее поколение» и Областного геронтологического центра. Интересующие вопросы и подробности можно уточнить по телефону 8 (3452) 30-39-59, интернет-сайт.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменские гиды-волонтёры 55+ провели на набережной реки Тура образовательную квест-экскурсию и исторический краш-тест. Гиды 55+ смогли сыграть в интеллектуальную викторину и проверить полученные знания об истории Тюмени. Самые эрудированные активисты получат подарки в русских традициях от партнёров проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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