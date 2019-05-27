2019-05-27T15:30:56+03:00
Происшествия

Тюменец пригрозил убить соседку за то, что она хочет тишины

Мужчина, вооружившись ножом, пришел к женщине на разборку
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ялуторовские полицейские задержали жителя села Коктюль, который угрожал соседке убийством. Женщина попросила помощи у стражей порядка.

Оказалось, 52-летний мужчина уже имеет судимость, нигде не работает и разозлился на женщину, за то, что она пожаловалась на его шумное поведение в полицию. Участковый составил на громкого селянина административный протокол и после ухода полицейского пьяный мужчина решил разобраться с соседкой. Он взяв нож и пришел к ней домой. Пригрозив женщине расправой, сосед с силой воткнул нож в стену и ушел.

В отношение ялуторовца возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция статьи подразумевает лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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