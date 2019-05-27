2019-05-27T15:30:29+03:00
Происшествия

В Тюменской области арестованы отец и сын, которые пытались заживо сжечь главу Ярковского района

Мужчинам предъявлено обвинение
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской областиФото: СО СУ СК РФ по Тюменской области
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Как минимум, два месяца в СИЗО проведут предприниматели Валерий и Евгений Н., которые подозреваются в покушении на убийство и.о. главы Ярковского района Тюменской области Любови Поляковой. 46-летнего отца и его 22-летнего сына заключили под стражу после того, как они сожгли дом чиновницы, близлежащие постройки и автомобиль. К счастью, женщине удалось спастись: завидев пожар, она выбежала из дома.

Преступление произошло в два часа ночи с 23 на 24 мая 2019 года. По предварительным данным, злой умысел мужчины решили воплотить в жизнь на фоне личных неприязненных отношений. Однако пока точные мотивы семейства в отношении чиновницы остаются неизвестными.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту СУ СК России по Тюменской области первоначально возбудил три уголовных дела по статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Позже стало известно, что им уже предъявили обвинения, по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». По ходатайству следователя они находятся под стражей, устанавливаются мотивы совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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