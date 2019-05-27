Властям Тюмени запретили свозить снег к озеру Песьяное

СЕГОДНЯ 14:31 2019-05-27T14:31:37+03:00

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Администрации Тюмени запретили складировать снег и сливать неочищенные сточные воды от таяния льда и снега в реку Тура, озеро Песьяное и ручей Ключи. Такое решение вынес суд на основании обращения природоохранной прокуратуры.

В феврале было установлено, что снег и лед с улиц города свозится на участок вблизи озера Песьяное. Он расположен на водосборной площади Туры и в водоохранной зоне ручья Ключи. Согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству в целях охраны водных объектов от загрязнения нельзя сбрасывать в водоемы и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор с населенных пунктов и производственных площадок.

Согласно п.16 ст.65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Сейчас природоохранная прокуратура контролирует исполнение судебного решения, сообщили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU