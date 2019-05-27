Одну из улиц Тюмени предлагают назвать именем героя-полицейского

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-27T13:09:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Именем местного полицейского предлагают тюменцам назвать одну из улиц города. Имя Виктора Николаевича Тимофеева предлагается присвоить улице в планировочном районе № 1 «Березняковский». Он погиб при исполнении служебного долга и был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и орденом мужества.

Виктор Тимофеев более 10 лет служил в органах внутренних дел. За это время восемь раз выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона. Он погиб в мае 2016 года, спасая своих товарищей по оружию.

Присвоить его имя одной из улиц города предложила общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Центрального района Тюмени. Горожане могут высказать свое мнение по этому вопросу на портале «Я решаю!».

ИСТОЧНИК KP.RU