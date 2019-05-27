На утренней зарядке в сквере Тюмени 75-летняя горожанка выиграла путевку в Сочи

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-27T12:29:37+03:00

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Путевку в Сочи выиграла случайная участница “Спортивного заряда” в Тюмени. Сертификат на бесплатный отдых на берегу Черного моря в розыгрыше призов достался 75-летней Анне Ивановне Мишкиной.

Розыгрыш состоялся в субботу, 25 мая, в рамках программы “Спортивный заряд” в сквере Комсомольский. Более 70 человек пришли на зарядку. Ее проводил боец UFC, Чемпион М-1 Global Алексей Кунченко.

Анна Ивановна с подругами регулярно занимается скандинавской ходьбой и ведет активный образ жизни. Она с удовольствием стала ходить на утренние зарядки в сквер. О розыгрыше женщина узнала от дочери, которая прочла информацию в социальных сетях.

- Я даже не верила, что можно на самом деле выиграть. По дороге в сквер разговаривали с подругой о том, что все победители, наверное, уже определены, а тут вот… Я очень рада! Большое спасибо, - отметила она.

Руководитель фитнес-клуба “Мастер” Александр Калинин заявил, что подобные розыгрыши будут проводиться и дальше.

- Давайте наберем двести, триста, пятьсот человек, чтобы весь парк наполнился людьми, и мы все вместе будем заряжаться позитивом и становиться здоровее, - предложил Александр.

Напомним, что по субботам и воскресеньям зарядки проходят с 9.00 на трёх площадках: сквер “Комсомольский”, парк “Затюменский” и парк “Гилевская роща”, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU