Тюменский участковый, спасший заложников, награжден медалью

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-27T11:58:21+03:00

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Тюменский участковый Владимир Дробот, спасший заложников, награжден «За отличие в охране общественного порядка». Государственную награду ему вручил начальник областного управления МВД РФ Юрий Алтынов.

Старший участковый уполномоченный в июне 2018 года проявил смелость и отвагу при освобождении женщины и ее двух внучек 2009 и 2011 годов рождения. Тогда в районе одного из домов на улице Бабарынка неизвестный мужчина с оружием в руках ворвался в квартиру к тюменке и несколько раз ударил ее ножом.

Очевидцы вооруженного человека на улице вызвали на место происшествия полицейских, чуть позже о помощи попросила сама пострадавшая. Владимир Дробот к этому моменту был уже на месте. Он постучал в дверь и потребовал от подозреваемого покинуть жилье и отпустить женщину с детьми. Мужчина отказался.

В это время сосед потерпевшей через открытое окно проник в квартиру, схватил на руки одного из детей, открыл дверь и выбежал на лестничную клетку. Дробот ворвался в квартиру и увидел, что мужчина приставил нож к шее другой девочки и угрожал убить ее.

Полицейский предупредил о том, что применит табельное оружие и потребовал отпустить девочку. Реакции не последовало, после чего участковый произвел прицельный выстрел в плечо мужчины. Увидев, что подозреваемый пытается ударить ребенка ножом, страж правопорядка выстрелил еще два раза. Владимир Дробот вместе с соседом потерпевшей вывели ребенка и бабушку из дома. Нападавший от огнестрельных ранений скончался на месте.

По данному случаю была проведена служебная проверка. Применение оружия участковым было признано правомерным. Исключительно благодаря действиям полицейского удалось спасти жизни женщины и детей, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU