2019-05-27T14:51:31+03:00
Происшествия

Тюменец зарезал собутыльника, чтобы остаться у него в гостях

Мужчина никак не хотел уходить домой
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец зарезал своего приятеля, чтобы остаться у него в гостяхТюменец зарезал своего приятеля, чтобы остаться у него в гостяхФото: Ольга Крыльцова
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Житель Тюменской области зарезал своего собутыльника за то, что тот отправлял его домой. Преступление произошло в деревне Елань Нижнетавдинского района в ночь на 26 мая. Неоднократно судимый 50-летний мужчина распивал спиртное в гостях у своего 35-летнего знакомого.

Ночью хозяин стал выгонять гостя домой, однако тот не хотел уходить и в конце концов схватил нож и ударил им в грудь обидчику. Рана оказалась смертельной, мужчина скончался на месте.

По данному факту Тюменский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело на основании ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Жителю деревни уже предъявлено обвинение и решается вопрос о взятии его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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