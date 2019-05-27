2019-05-27T10:25:12+03:00
Происшествия

В центре Тюмени после аварии иномарка перевернулась на бок

Два человека получили травмы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы гадают, при каком столкновении мог перевернуться автомобиль. Фото vk.comТюменцы гадают, при каком столкновении мог перевернуться автомобиль. Фото vk.com
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Два человека пострадали при аварии двух иномарок в центре Тюмени. Накануне, 26 мая, на перекрестке улиц Первомайской и Республики столкнулись "Kиа" и "Рено". От удара корейская иномарка опрокинулась и встала на бок. Очевидцами последствий ДТП стали многие горожане. Снимки перевернутого автомобиля появились в социальных сетях и автомобилисты начали гадать, как такое могло получится. В целом, большинство горожан считают, что оба водителя не правы. Один гнал, а другой из принципа не уступил дорогу.

Обстоятельства происшествия еще устанавливаются, сообщили в областной Госавтоинспекции. По предварительным данным у водителя "Рено" ушиб груди, у его пассажирки – тоже ушиб груди и другие травмы.

В областном департаменте здравоохранения уточнили, что скорая выезжала на дорожную аварию в 18.49. Два человека были доставлены в областную клиническую больницу № 2. После оказания необходимой медицинской помощи пациенты отпущены домой и направлены на амбулаторное наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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