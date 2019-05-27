За неделю в Тюменской области произошло 86 пожаров

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-27T10:18:57+03:00

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Два жителя Тюменской области получили травмы в пожарах, которые произошли на минувшей неделе. За семь последних суток в регионе зафиксировано 86 возгораний. Сотрудники МЧС отмечают, что с наступлением теплой погоды количество пожаров возросло из-за поджогов сухой травы, прошлогодних листьев и всевозможного мусора (50 случаев).

Для профилактики возгорания гражданам рекомендуют содержать в чистоте территорию возле дома и хозяйственных построек. Убрать сухую траву, листву и мусор. Обратить внимание на состояние территории за забором. «Заросли» сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает этот риск.

Тюменцам также напоминают, что опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от строений, выбрасывать не затушенный уголь и организовывать свалки горючих отходов. Кроме того, желательно оборудовать свои дома автономными пожарными извещателями. В случае пожара прибор оповестит в самом начале возгорания, и его можно будет быстро потушить, избежав большого материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU