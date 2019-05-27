2019-05-27T09:17:56+03:00
Общество

Пять злостных алиментщиков Тюмени отправили на обязательные работы

Еще более пятидесяти должникам грозит арест имущества
Маргарита КАЛИНКИНА
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В честь 1 июня в Тюмени проходит информационная акция «Судебные приставы — детям»В честь 1 июня в Тюмени проходит информационная акция «Судебные приставы — детям»
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Злостным алиментщикам Тюмени приставы напомнили о долгах. В минувшую пятницу они посетили 58 нерадивых родителей, на пять из них были составлены протоколы за уклонение от содержания детей или нетрудоспособных родителей (ст. 5.35.1 КоАП РФ), должников доставили в мировой суд, где им назначили обязательные работы, остальным вручены требования по явке и оставлены повестки.

В ходе рейдов судебные приставы-исполнители выясняют, почему должники не платят, какие наказания предусмотрены, если не гасить задолженность в срок. Ситуации у всех разные, но подход ко всем один: если долг не оплачен в срок, на имущество накладывают арест.

Мероприятия проходят в рамках информационной акции «Судебные приставы — детям», приуроченной к Международному дню защиты детей, напомнили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов. Для обеспечения прав несовершеннолетних на родительскую поддержку работа с неплательщиками проводится по всем направлениям: арест имущества, ограничение в праве на управление транспортом и в возможности выезда из страны, а также привлечение к административной и уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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