С национального чемпионата «Молодые профессионалы» тюменцы привезли девять наград

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-27T08:49:24+03:00

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Девять наград различного достоинства завоевала тюменская сборная на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Регион в 17 компетенциях представлял 21 человек, в том числе юниоры и участница категории направления «Навыки мудрых».

Седьмой чемпионат проходил в Казани с 21 по 23 мая. За звание лучшего боролись строители, сантехники, кондитеры, ветеринары, мастера других рабочих профессий со всей страны. В итоге Шабанова Варвара из тюменской школы №70 выиграла одну золотую медаль «Кондитерское дело», две серебряных - у студента Тюменского индустриального университета Юрия Решетникова в номинации «Кирпичная кладка» и студента Тобольского многопрофильного техникума Евгения Комухаева в номинации «Сантехника и отопление». Пять бронзовых медалей в номинациях «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Визуальный мерчендайзинг». Один медальон за профессионализм завоевали участницы компетенции «Туризм« - Бажина Кристина и Мочалина Светлана из Тюменского техникума питания коммерции и сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU