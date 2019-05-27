2019-05-27T08:26:49+03:00
Происшествия

Житель Ишима хотел взять кредит и потерял более 55 тысяч рублей

Жителей региона призывают быть осторожными при финансовых операциях с незнакомыми компаниями
Маргарита КАЛИНКИНА
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Мошенники похитили у жителя Ишима более 55 тысяч рублей. Он хотел в интернет-компании взять потребительский кредит, но при этом, наоборот, потерял деньги.

Полицейским потерпевший рассказал, что оставил заявку и контактные данные в финансовой компании. Через некоторое время с ним связался менеджер и сообщил, что кредит одобрен, но для счета необходимо перечислить деньги и ишимец совершил платеж.

Далее мнимый сотрудник банка звонил еще несколько раз и просил перечислить средства в счет оплаты сбора пакета документов и курьерской доставки. Заявитель совершал платежи и даже не заметил, что ему звонили с разных телефонных номеров. После очередной просьбы оплаты неких услуг, мужчина прекратил разговор, в итоге сумма ущерба составила более 55 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливается подозреваемый в мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В то же время жителям региона напоминают, что в интернете нужно быть осторожным с незнакомцами, следует перепроверить информацию о тех, кто просить перечислить деньги, чтобы не попасться на уловки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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