Более 60 лучших водителей автобусов России на несколько дней приехали в Тюмень

СЕГОДНЯ 07:13 2019-05-27T07:13:10+03:00

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Более 60 лучших водителей автобусов со всей страны приехали в Тюмень, чтобы принять участие во Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший водитель автобуса-2019». Состязания, организованные Министерством транспорта РФ, пройдут с 29 по 31 мая. Призовой фонд составляет один миллион рублей.

Лучших будут определять по двум категориям: «водители автобусов средней вместимости» и «водители автобусов большой вместимости». Состязания пройдут с внедрением элементов стандартов WorldSkills, однако без ограничения по возрасту. Участникам предстоит показать свое мастерство на двух марках автобусов: ПАЗ 320405-04 и ЛиАЗ-529265. Модели транспорта регламентировало Минтранс России. Впервые в конкурсе будут участвовать три женщины. Им предстоит пройти все испытания на равных с мужчинами.

ИСТОЧНИК KP.RU