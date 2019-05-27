На одном из самых оживленных перекрестков в центре Тюмени отключат светофор

СЕГОДНЯ 05:36 2019-05-27T05:36:54+03:00

Он не будет работать с 9.30 до 16.30 часов

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На одном из самых оживленных перекрестков в центре Тюмени сегодня, 27 мая, отключат светофор. Электронный регулировщик не будет работать с 9.30 до 16.30 часов на пересечении ул. Республики и ул. Максима Горького. В этот период плановые работы пройдут на сетях электроснабжения.

Еще один светофор погаснет на пересечении ул. Интернациональной и ул. Новой. Его отключат в период с 8.00 до 17.00 часов.

Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU