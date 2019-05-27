Погода 28 мая в Тюмени: наконец - тепло

СЕГОДНЯ 03:41 2019-05-27T06:54:58+03:00

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Долгожданное тепло. В Тюменскую область вернулась солнечная погода. Понедельник, 28 мая, порадует солнцем. Днем местами пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, температура воздуха составит +19,+24 градуса.

В Тюмени температура воздуха поднимется до +25 градусов, юго-западный ветер 5,9 м/с, влажность воздуха 22%, атмосферное давление 756 мм рт ст. В Тобольске до +22 градусов, ветер до 13 м/с, ближе к ночи небольшой дождик. В Ялуторовске и Заводоуковске +23 градуса, солнечно и ветер 7-12 м/с. В Ишиме +24 и ветер до 7 м/с.

Сегодня в России отмечают День пограничника и День брюнеток. В народном календаре 27 мая названо Пахомом Теплым. С этого дня устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. Считалось, если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.

ИСТОЧНИК KP.RU