2019-05-26T16:19:09+03:00
Общество

Юные тюменцы попробуют себя в роли журналистов

Участники курса примут участие в съемках
Алена Кульмухаметова
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Юные тюменцы попробуют себя в роли журналистов. Фото с сайта pixabay.comЮные тюменцы попробуют себя в роли журналистов. Фото с сайта pixabay.com
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В тюменском ДК «Водник» стартует набор в школу социальной журналистики «Любознайка». На занятиях ребята научатся справляться со страхами в общении и получат практические навыки письма.

В школе журналистов тюменцы в возрасте от шести до 15 лет научатся писать сочинения, посты в социальные сети и статьи в газеты. Образовательной платформой выступит детский интернет-журнал, публикации в котором смогут войти в портфолио для будущего поступления в вузы или колледжи.

Кроме того, участники курса также примут участие в съемках и получат навыки публичных выступлений, выстраивания диалога с незнакомыми людьми. Занятия будут проходить в здании «Водника» каждый вторник и воскресенье.

Записаться на курс и уточнить все подробности можно по телефонам: (3452) 45-47-29, 45-47-26. Количество мест ограничено, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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