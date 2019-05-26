Юные тюменцы попробуют себя в роли журналистов
В тюменском ДК «Водник» стартует набор в школу социальной журналистики «Любознайка». На занятиях ребята научатся справляться со страхами в общении и получат практические навыки письма.
В школе журналистов тюменцы в возрасте от шести до 15 лет научатся писать сочинения, посты в социальные сети и статьи в газеты. Образовательной платформой выступит детский интернет-журнал, публикации в котором смогут войти в портфолио для будущего поступления в вузы или колледжи.
Кроме того, участники курса также примут участие в съемках и получат навыки публичных выступлений, выстраивания диалога с незнакомыми людьми. Занятия будут проходить в здании «Водника» каждый вторник и воскресенье.
Записаться на курс и уточнить все подробности можно по телефонам: (3452) 45-47-29, 45-47-26. Количество мест ограничено, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU