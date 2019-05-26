2019-05-26T15:21:37+03:00
Общество

В Тобольском районе ликвидирован пожар в затопляемой зоне

Возгорание было условным
Алена Кульмухаметова
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В Тобольском районе ликвидирован пожар в затопляемой зоне. Фото с сайта МЧС России по Тюменской областиВ Тобольском районе ликвидирован пожар в затопляемой зоне. Фото с сайта МЧС России по Тюменской области
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Плановые учения звеньев подсистемы РСЧС Тюменской области по ликвидации пожара в затопляемой зоне состоялись в Тюменской области.

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, согласно инсценировке, случился пожар в жилом доме расположенном в затопляемой зоне. Незамедлительно к месту условного пожара были направлены бойцы 8-го отряда Федеральной противопожарной службы, спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда, сотрудники Государственной инспекции маломерных судов и скорой помощи.

Спасатели использовали автоцистерны, моторные лодки, помпы, спасательные жилеты. Помимо условного пожара в зоне затопления находились и люди. Из затопляемой зоны сотрудники ГИМС и пожарные 37-й пожарно-спасательной части эвакуировали на моторных лодках десять пострадавших, в роли которых выступили студенты Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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