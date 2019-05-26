Александр Моор сделал свой выбор на предварительном голосовании «Единой России»

26 Май 13:50 2019-05-26T15:06:45+03:00

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Предварительное голосование партии «Единая Россия» проходит в эти часы в Тюмени. Горожанам на счётном участке обязательно нужно будет предъявить паспорт. Времени до окончания голосования остаётся совсем немного.

Участки для голосования открылись 26 мая в восемь утра. Губернатор Тюменской области, член Генерального совета «Единой России» Александр Моор уже сделал свой выбор на предварительном голосовании. По его словам, на 191 мандат заявились 439 участников голосования.

Глава региона считает, что это реальная политическая внутрипартийная конкуренция.

- В этом списке — люди с активной гражданской позицией, которые хотят сделать жизнь земляков лучше и комфортнее. У каждого из них — своя программа, свой взгляд на улучшение территории. Прошу вас прийти на свои счетные участки и сделать выбор, — обратился к тюменцам Александр Моор.

Губернатор призвал горожан прийти на свои счетные участки и выбрать кандидатов, достойных представлять ведущую политическую силу страны на выборах в сентябре.

Телефоны «горячей линии», по которым можно уточнить адрес своего счетного участка: 8 (3452) 56-54-85, 8 (3452) 50-77-74, 8 (3452) 56-54-66, 8-932-200-99-52, 8 (3452) 56-57-49, 8 (34535) 2-06-27. Адрес участка для голосования также можно найти на сайте tyumen.er.ru в разделе «ПГ-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU