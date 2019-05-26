2019-05-26T13:24:11+03:00
Общество

Тюменцы представят Россию на фестивале толерантности

Мероприятие пройдет в Германии
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Тюменцы представят Россию на фестивале толерантности . Фото с сайта pixabay.comТюменцы представят Россию на фестивале толерантности . Фото с сайта pixabay.com
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В июне двенадцать тюменцев отправятся в Германию на фестиваль толерантности «Все в одной лодке». В состав делегации вошли блогер, художник, режиссер, графический дизайнер, предприниматель, финансист, помощник депутата, бизнес-тренер и представители других сфер, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Тюменцы познакомятся с с немецкими сообществами, узнают современную инфраструктуру и среду Ганновера, Берлина, Мюнхена и Вернигорода. Также в планах создание совместного проекта с немцами. Ребята уже придумали, над чем бы они хотели поработать вместе с жителями Германии. Например, клипмейкер Никита Машкин хотел бы познакомиться с кинооператором и сделать видеоролики, фотопортреты.

Напомним, чтобы попасть в состав делегации, тюменцы участвовали в конкурсе «Греби в Германию» и на протяжении 3 недель делились в Инстаграм немецкими практиками, которые можно реализовать в Тюмени. После заочного отбора заявок 18 тюменцев пригласили на встречу, где они сыграли в настольную игру «Крокодил» на английском языке, чтобы проверить уровень знания иностранного. Итогом поездки станет совместный проект, созданный тюменской делегацией и участниками фестиваля, который будет представлен при помощи онлайн-связи на первой смене молодежного форума «Утро» в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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