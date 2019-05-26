СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-26T11:14:39+03:00

На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» насмерть разбились два человека. Скрин с видео

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром между Тюменью и Тобольском. Погибли два человека.

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмень» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД РФ по Тюменской области Анжела Борисова, авария произошла около пяти часов утра 26 мая на 184 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск». Столкнулись «Ниссан-Санни» и «Газель» термобудка. В иномарке погибли водитель, личность которого устанавливается, и 30-летний пассажир. 34-летний водитель «Газели» получил травмы и находится в больнице.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд «Ниссана» на встречную полосу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/711044" frameborder="0"></iframe> На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» насмерть разбились два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU