На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» насмерть разбились два человека
Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром между Тюменью и Тобольском. Погибли два человека.
Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмень» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД РФ по Тюменской области Анжела Борисова, авария произошла около пяти часов утра 26 мая на 184 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск». Столкнулись «Ниссан-Санни» и «Газель» термобудка. В иномарке погибли водитель, личность которого устанавливается, и 30-летний пассажир. 34-летний водитель «Газели» получил травмы и находится в больнице.
По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд «Ниссана» на встречную полосу.
На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» насмерть разбились два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU