Тюменцам предлагают помочь бездомным помыться

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-26T10:16:56+03:00

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Жителям Тюмени сотрудники центра «Милосердие» предлагают принять участие в акции «Заботливый прохожий». Цель ее состоит в том, что горожан, заметив бездомного, должен подойти и предложить ему помощь.

Как сообщает руководитель центра Андрей Якунин, помощь состоит в том, что неравнодушные тюменцы могут доставить лиц без определённого места жительства в центр помощи «Милосердие» по адресу ул. Коммунистическая, 70, чтобы пройти санитарную обработку, помыться, побриться и переодеться.

Для этого необходимо сначала нужно уточнить у человека, нуждается ли он в помощи. Если ответ положительный, то своим транспортом или вызвав службу «Социальный экспресс» по телефону 62-65-65.

В центре человеку предложат санитарную обработку, душ, чистое белье, питание и ночлег. По запросу человек может получить помощь в восстановлении документов, возможность трудиться, а также может быть включен в реабилитационную программу, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU