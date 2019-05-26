Отец и сын пытались заживо сжечь главу Ярковского района

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-26T09:04:09+03:00

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Ранее «Комсомольская правда-Тюмень» рассказывала, что в Тюмени задержали и допрашивают двух жителей Ярковского района, подозреваемых в поджоге и покушении на убийство. Накануне на сайте следственного комитета региона появилась информация, что поджигатели выбрали конкретный дом не случайно. Погорельцем является исполняющий обязанности главы Ярковского района.

Двое жителей Ярковского района 47 и 22 лет подозреваются в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

По предварительным следователей, 23 мая в 2 часа ночи подозреваемые, которые являются отцом и сыном, чтобы убить и.о. главу Ярковского района. Мужчины подожгли надворные постройки дома, в котором проживает руководитель муниципалитета. Женщине удалось спастись благодаря тому, что она выбежала из дома. Сам дой также значительно пострадал. Сгорел автомобиль, что находился во дворе.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи СКР по Тюменской области. Устанавливаются мотивы совершенного преступления. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении указанного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU