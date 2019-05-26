СЕГОДНЯ 07:35 2019-05-26T07:35:28+03:00

Тюменцы высадят во время акции почти сто тысяч саженцев. Фото с сайта pixabay.com

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С приходом тепла на посадки леса вышли более тысячи тюменцев. Всего весной в Тюменской области высадят 98 тысяч деревьев, из которых 94 тысячи саженцев – деревья хвойных пород.

Как сообщили в Тюменской областной думе, тюменцы приняли деятельное участие во Всероссийском дне посадки леса. Масштабная экологическая акция организована по инициативе Рослесхоза. Сеянцы высаживают на месте пустырей и территориях, где прошли лесные пожары.

В этом году в Тюменской области участие уже посажено более 37 тысяч деревьев. Сеянцы для этого всегда готовятся заранее, площадь под посадки - тоже. Чтобы принять участие, нужно лишь подать заявку и приехать на мероприятие в указанные дни.

Всем, кто не успел принять участие в посадке леса в этом году, департамент лесного комплекса Тюменской области предлагает поучаствовать в осенней акции «Живи, лес» по уборке лесных территорий, сообщает «Мой портал».

ИСТОЧНИК KP.RU