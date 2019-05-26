СЕГОДНЯ 05:50 2019-05-26T05:50:15+03:00

Погода в Тюмени 26 мая: облачно и без осадков. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте

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В воскресенье 26 мая жителей Тюмени и Тюменской области ожидает переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный с переходом на юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, температура воздуха днём составит +10,+15 градусов.

В Тюмени утром солнечно, днём небо затянет облаками, дождя не ожидается. Ветер западный, южный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6,+11 градусов.

В народном календаре 26 мая почитают Лукерью-комарницу. В этот наступает потепление, особенно ночью. Появляются комары вместе с тёплым ветром, начинается сбор лекарственных трав. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек».

ИСТОЧНИК KP.RU