Офтальмологи из Тюмени спасли зрение двум пациентам

25 Май 17:25 2019-05-25T17:25:43+03:00

Оба они приехали их других регионов

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Чудо совершили офтальмологи тюменской областной клинической больницы №1. Они вернули зрение двум пациентам.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, врачам удалось спасти зрение сразу двум пациентам с редким заболеванием. Эндофтальмит – одна из самых грозных офтальмологических болезней. Она может привести к полной потере глаза всего за 1-2 дня.

С разницей в несколько дней к тюменским врачам обратились двое мужчин. Один пациент, житель Турции, получил серьезную травму с проникающим ранением. Он поступил уже с осложнениями. Второй приехал специально с Севера за помощью к тюменским офтальмологам. У него во время домашних работ в глаз попало инородное тело.

Высококлассная работа офтальмологов «ОКБ № 1» позволила не только сохранить мужчинам глаза, но и восстановить качество зрения. Сейчас оба пациента долечиваются дома.

ИСТОЧНИК KP.RU