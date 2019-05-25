2019-05-25T17:02:30+03:00
Общество

Тюменские школьники пройдут пробы в марафоне «Я успешен»

На память ребята получат деревянные значки
Алена Кульмухаметова
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Тюменские школьники пройдут пробы в марафоне «Я успешен»Тюменские школьники пройдут пробы в марафоне «Я успешен»Фото: Татьяна Коркина
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Областной фестиваль-марафон «Я – успешен» состоится 28 мая Межрегиональном центре компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг в Тюмени. В его рамках 120 талантливых школьников пройдут профессиональные пробы.

Тюменские школьники показывают отличные результаты. К примеру, каждый второй участник заключительного этапа всероссийской олимпиады стал призёром, 17 наград привезла наша делегация с всероссийского форума «Шаг в будущее», на всероссийский конкурс проектных работ «Большие вызовы» в «Сириус» прошли сразу 12 юных изобретателей.

На память ребята получат деревянные значки «Я - успешен», над созданием которых трудились нынешние студенты Колледжа цифровых и педагогических, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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