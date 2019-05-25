2019-05-25T13:44:58+03:00
Общество

В Гилевской роще тюменцы раскрасят железное дерево

Горожанам предлагают опустить шишку для голосования
Алена Кульмухаметова
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В Гилевской роще тюменцы раскрасят железное деревоВ Гилевской роще тюменцы раскрасят железное деревоФото: Татьяна Коркина
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Активные тюменцы нашли себе очередное увлекательное занятие, которое делает красивее и комфортнее город.

Так, 25 мая в Гилевской роще они раскрасят дерево из металла. Его крона будет разбита на несколько частей, функциональных зон, которые могут появиться в лесопарке. Горожанам предложат принять участие в опросе о развитии рощи: им необходимо будет выбрать понравившуюся площадку и опустить шишку в арт-объект.

Кроме того, сегодня на набережной реки Туры новое молодежное сообщество предложит тюменцам написать фразы на фанере, которые их мотивируют и заряжают на день. Затем доску прикрепят на опору моста Челюскинцев.

А 26 мая инициативные тюменцы вместе с Лигой добровольцев ТюмГУ посетят приют: помогут с уборкой территории и вольеров, погуляют и поиграют с кошками и собаками.

Еще одно мероприятие запланировано на 31 мая: «Люди Y» присоединятся к акции «Сирень победы» и вместе с Волонтерским корпусом Победы высадят саженцы кустарников. Именно их ветки вручали местные жители солдатам-победителям, возвращающимся с фронта в 1945 году. Так, неравнодушные горожане почтят память тюменцев и советских героев, которые сражались за нашу Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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