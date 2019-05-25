2019-05-25T13:10:22+03:00
Общество

Александр Моор поручил властям оперативно выделить деньги погорельцам из деревни Быкова

Выплаты пострадавшим должны поступить оперативно
Алена Кульмухаметова
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Александр Моор поручил властям оперативно выделить деньги погорельцам из деревни БыковаАлександр Моор поручил властям оперативно выделить деньги погорельцам из деревни БыковаФото: Татьяна Коркина
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Восемь семей из деревни Быкова Ишимского района не останется один на один со своей бедой после страшного пожара. Глава Тюменской области Александр Моор поручил властям выделить материальную помощь пострадавшим.

По информации департамента социального развития Тюменской области, из областного бюджета каждая семья погорельцев получит по 50 тысяч рублей.

- Выплаты произвести оперативно, в самые короткие сроки, - поручил глава региона.

Кроме того, финансовую помощь окажет муниципалитет.

Напомним, пожар произошёл 24 мая в деревне Быкова. Он уничтожил четыре жилых дома:три двухквартирных, один - одноквартирный. Без жилья остались восемь семей, в количестве 30 человек, в том числе 11 детей. Погибших нет. В настоящее время погорельцы размещены у родственников, их вещи, спасенные при пожаре, взяты под охрану полиции. Селяне приносят пострадавшим предметы первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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