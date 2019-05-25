Тюменцы запустили конкурс молодёжного анимационного кино

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-25T12:08:22+03:00

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Перед днём защиты детей в Тюмени запустился конкурс молодежного анимационного кино. По замыслу организаторов, он поможет создать и продвигать образ современного российского супергероя.

Участники конкурса создадут анимационный мультфильм, рассказывающий о детях-героях, который будет представлен на III Форуме маленьких героев в декабре 2019.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Заявки на участие принимаются по ссылке: https://clck.ru/FUecW, работы – на электронную почту konkursanimation@ya.ru.

По словам организатора конкурса Владимира Сбитнева, он проводится для того, чтобы сформировать образа героев современности, образ отечественного юного героя доступным для детей языком – анимацией.

Финалисты конкурса войдут в состав рабочей группы по созданию анимационного мультфильма и продвижению образа современного российского супергероя, который будет презентован на III Форуме маленьких героев в декабре 2019, сообщает "АиФ Западная Сибирь".

ИСТОЧНИК KP.RU