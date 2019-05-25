2019-05-25T11:46:15+03:00
Общество

В Тюмени запустили досуговый проект для взрослых

В нём можно выбрать направленность по интересам
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени запустили досуговый проект для взрослых. Фото с сайта pixabay.comВ Тюмени запустили досуговый проект для взрослых. Фото с сайта pixabay.com
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Все спортивные и образовательные площадки собрании в досуговом проекте «Кружок 18+», который запустили в Тюмени. Вступить в него могут вступить только взрослые от 16 лет.

В кружке можно выбрать себе увлечение из восьми направлений: спорт, танцы, юмор, IQ - интеллектуальные площадки Тюмени, Art, в которое входят прикладное искусство, живопись, скульптура, музыка, туризм и другое, под чем понимается бесконечное многообразие увлекательных кружков, которые не вошли в вышеперечисленные направления.

На странице проекта собраны все контакты и ссылки социальных сетей организаций для взаимодействия с пользователями.

Кроме этого, у посетителей будет возможность рассказать команде проекта о своих собственных кружках и секциях, либо дать контакты своей досуговой организации для введения в базу данных и перечень кружков, сообщает "Мой портал".

ИСТОЧНИК KP.RU

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