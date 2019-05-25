СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-25T10:36:58+03:00

Заведующая детским садом из Омутинского района пойдёт под суд за присвоение 400 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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Вместо того, чтобы учить малышей доброму и светлому, заведующая детским садом «Сказка» из Омутинского района подала плохой пример. Женщина присвоила почти полмиллиона бюджетных денег.

По информации следственного комитета Тюменской области, возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом «Сказка» Омутинского района, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно материалам дела, заведующая детсадом фиктивно приняла на должность старшего воспитателя свою подчиненную, заключив с ней трудовой договор по совместительству. Сотрудница дошкольного учреждения на протяжении почти года перечисляла подозреваемой начисленную заработную плату на ее банковскую карту. Так, с мая 2018 по март 2019 года общая сумма полученных подозреваемой денег составила более 400 тысяч рублей. «Заработок» женщина потратила на собственные нужды.

Следователями проведен обыск в детсаду и по месту жительства подозреваемой, изъята и изучается вся необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU