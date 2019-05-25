СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-25T08:37:25+03:00

Тюменские полицейские задержали отца и сына за поджоги и убийство. Фото с сайта УМВД по Тюменской области

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Смерти, сожженные дома и автомобили на счету у семьи из Ярковского района. Преступников задержали и допрашивают.

Сгорели дом и авто. Фото с сайта УМВД по Тюменской области

По информации МВД по Тюменской области, в ночь с 23 на 24 мая в Ярковском районе произошел пожар, в котором сгорели дом, надворные постройки и автомобиль. Пострадавших нет. Помимо пожарных на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ходе работы они установили, что причиной возгорания стал поджог. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали в Тюмени предполагаемых поджигателей. Ими оказались 47 и 22-летних жителей Ярковского района.

В следственном комитете Тюменской области возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящий момент оба мужчины задержаны, а расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU