Тюменские полицейские задержали отца и сына за поджоги и убийство
Смерти, сожженные дома и автомобили на счету у семьи из Ярковского района. Преступников задержали и допрашивают.
Сгорели дом и авто. Фото с сайта УМВД по Тюменской области
По информации МВД по Тюменской области, в ночь с 23 на 24 мая в Ярковском районе произошел пожар, в котором сгорели дом, надворные постройки и автомобиль. Пострадавших нет. Помимо пожарных на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ходе работы они установили, что причиной возгорания стал поджог. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали в Тюмени предполагаемых поджигателей. Ими оказались 47 и 22-летних жителей Ярковского района.
В следственном комитете Тюменской области возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящий момент оба мужчины задержаны, а расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU