Тюменцы смогут сэкономить на связи через бесплатный сервис кэшбека

СЕГОДНЯ 07:24 2019-05-25T07:24:25+03:00

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Абоненты МТС могут не платить за связь и даже получить новый смартфон всего за 1 рубль, просто совершая привычные покупки в интернет-магазинах и сервисах. Сервис МТС Cashback возвращает часть повседневных трат — распоряжаться полученными средствами можно, как вам удобно.

Первое, что надо сделать, — зарегистрироваться в сервисе на сайте или установить приложение МТС Cashback на свой смартфон. После этого вы сможете получать на свой мобильный счёт до 50% от стоимости покупок или подключения сервисов. Магазинов и интернет-сервисов, участвующих в программе, более двух сотен, среди них AliExpress, Ozon, MediaMarkt, Lamoda, Quelle, KupiVip. Кэшбэк автоматически зачисляется на счёт в МТС Cashback после подтверждения покупки партнёром. Срок составляет от 10 до 75 дней.

Кэшбэк будет начислен только в том случае, если вы зашли на сайт интернет-магазина через сайт или приложение «МТС Cashback» и, находясь в нём, осуществили поиск товара, добавление в корзину и оплату в рамках одной интернет-сессии. Он предоставляется в виде скидки на связь или на покупку товаров в салонах МТС (смартфон, наушники, колонки и др). Начисляется кэшбэк в рублях. Если у вас корпоративный тарифный план, есть только одно ограничение: вы не сможете оплачивать кэшбэком свой счёт телефона. На что будет расходоваться ваш кэшбэк, определяете вы сами, установив цели в Личном кабинете.

Настроить цели можно в разделе «Мой кэшбэк». После этого по ним будут автоматически распределяться все начисляемые деньги. Кстати, в этом же разделе есть возможность рассказать друзьям о приложении «МТС Cashback» и получить за это дополнительный бонус. Если у вас остались вопросы, можно заглянуть в раздел «Помощь», где во вкладке «Вопрос-ответ» найдёте подробное описание, как работает программа, как начисляется кэшбэк, как заказать сертификат на скидку при покупке смартфона и другие ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU