2019-05-25T06:59:03+03:00
Общество

Тюменцы сегодня могут проверить щитовидку в центре «Эндос»

Чаще всего проблемы возникают у женщин
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы сегодня могут проверить щитовидку в центре «Эндос»Тюменцы сегодня могут проверить щитовидку в центре «Эндос»Фото: Татьяна Коркина
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Тюменские эндокринологи с 9 до 14 часов сегодня, 25 мая, ждут горожан в консультативно-диагностическом центре «Эндос». Так медики, в рамках акции ««Щитовидная железа-защита от опасностей» обследуют щитовидку и дадут консультации.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, подавляющее большинство заболеваний щитовидки излечимо, а в части случаев – предотвратимо.

- Щитовидная железа «дирижирует» обменом веществ, - говорит врач-эндокринолог Консультативно-диагностический центр «Эндос» Наталья Попова, - она полностью контролирует работу иммунной системы. По статистике женщины страдают заболеваниями щитовидной железы в разы больше, чем мужчины. Кроме того, из всего потока пациентов эндокринологов КДЦ «Эндос» у 30% диагностируют заболевания, связанные с нарушением работы этой железы. 5% заболеваний вызваны недостатком йода.

Отметим, что в центре «Эндос» специалисты проведут консультативный прием врача-эндокринолога и определение минеральной плотности костной ткани. В 11.00 состоится Школа здоровья на тему «Диетотерапия в профилактике и лечении заболеваний щитовидной железы». Тюменцы с вопросами могут обратиться сегодня к нужному специалисту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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