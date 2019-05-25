Погода в Тюмени 25 мая: холодный ветер и без осадков

СЕГОДНЯ 05:59 2019-05-25T06:01:15+03:00

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В субботу 25 мая в Тюменской области синоптики прогнозируют местами небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный с порывами до 11-18 метров в секунду, температура воздуха днем составит +7,+12 градусов.

В Тюмени с утра ясная погода, ближе к обеду небо затянет облаками. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-7 метров в секунду при порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +11 градусов.

На Руси в этот день девушки надевали красные сарафаны. Также в этот период рябина начинала цвести, а потому, праздник часто называли Рябиновкой. Чтобы узнать о погоде будущего лета, примечали: «если утро на Епифана в красном сарафане (красная заря), то лето будет сухое, пожарное». А прогноз на ближайшие дни помогал определить запах: «Если на день Епифана аромат цветущей акации слышен далеко и привлекает пчел - к ведру».

ИСТОЧНИК KP.RU