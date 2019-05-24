2019-05-24T20:06:34+03:00
Общество

Тюменские мамы и папы узнали о диагностике речевых нарушений у детей

В регионе провели первый семинар в цикле занятий
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Мамы и папы из Тюменской области узнали о диагностике речевых нарушений у детейМамы и папы из Тюменской области узнали о диагностике речевых нарушений у детейФото: Татьяна Коркина
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Областной центр реабилитации инвалидов и учебно-практический центр «Эксперт» провёл 23 мая семинар для родителей «Запуск речи у неговорящих детей до 3-х лет». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, мероприятие – первое в цикле занятий для родителей в рамках работы регионального ресурсного центра, открытого на базе Областного центра реабилитации инвалидов. Задачи ресурсного центра соответствуют всем целям, которые поставлены в региональном проекте национального проекта «Демография».

На первом семинаре логопеды-практики, преподаватели ТюмГУ и члены Ассоциации логопедов Тюменской области в доступной форме рассказали родителям о способах самостоятельной диагностики речевых нарушений у детей, а также продемонстрировали методы и приемы их профилактики, коррекции в домашних условиях.

Как отметила одна из мам двухлетнего ребёнка, Анастасия, на семинаре родителям рассказали о тревожных признаках, которые должны насторожить каждую маму, и стать поводом для обращения к неврологу и логопеду.

- Нам показали упражнения и техники по развитию речи, которые я могу легко применять ежедневно в общении с ребенком. До этого я даже не думала, что такие простые способы приносят столько пользы для малышей, поэтому обязательно буду их использовать! – рассказала Анастасия.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что к 2025 году уровень доступности приоритетных объектов и услуг в важных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в регионе предполагает достижения 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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