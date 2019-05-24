В Тюмени откроют первый в России магазин без кассиров

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-24T16:00:31+03:00

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Магазин без кассиров появится в Тюмени. Покупатели смогут рассчитываться за покупки с помощью корзины-робота. Это позволит убрать очереди и увеличить выручку в магазинах.

Необычный проект «Paycon» екатеринбургской компании «Веб-подряд» стал победителем тюменской Битвы стартапов – 2019 и выиграл 6 миллионов рублей.

- Товары в корзине-роботе будут автоматически отображаются в телефоне. На выходе остается произвести оплату и выйти через турникет. Не нужно стоять в очереди – вы экономите время и силы, – пояснил один из авторов разработки Игорь Ушаков.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, проект привлек тем, что стартаперы готовы первый свой магазин открыть в Тюмени. Он подчеркнул, что организаторы Битвы стартапов считают важным предоставить не только финансовую поддержку, но и организационную.

- Тем кто не получил денег, мы поможем найти инвесторов и реализовать проект, пообещал Вахрин. В следующей Битве инвесторы будут в зале, чтобы они могли покупать проекты прямо здесь, – пообещал Вахрин.

Три миллиона рублей выиграла интегрированная программная платформа для моделирования полного цикла внутрискважинных операций Wellsoft компании OOO "ВЭЛЛС".

- Платформа необходима, чтобы обслуживать нефтяную и газовую индустрию России и отойти от западных аналогов, – отметил автор проекта Александр Годунин.

полтора миллиона рублей выиграл проект третьекурсника МГУ Егора Веткина по созданию дизайна протеза RuProtez.

- Кроме денег на проект мы получили несколько интересных предложений от Тюменского Технопарка. Скорее всего мы будем работать в Тюмени, – поделился планами Егор Веткин.

Отметим, что Битва стартапов стала одним из ключевых событий Недели инноваций в Тюменской области – INNOWEEK, в ней участвовали 280 заявок, из них до очной защиты дошли 50.

ИСТОЧНИК KP.RU