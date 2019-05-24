2019-05-24T16:00:31+03:00
Экономика

В Тюмени откроют первый в России магазин без кассиров

Необычный проект выиграл Битву стартапов на форуме INNOWEEK
Марина КАЛИНИНА
Поделиться:
На форуме INNOWEEK назвали победителей Битвы стартапов – 2019На форуме INNOWEEK назвали победителей Битвы стартапов – 2019
Изменить размер текста:

Магазин без кассиров появится в Тюмени. Покупатели смогут рассчитываться за покупки с помощью корзины-робота. Это позволит убрать очереди и увеличить выручку в магазинах.

Необычный проект «Paycon» екатеринбургской компании «Веб-подряд» стал победителем тюменской Битвы стартапов – 2019 и выиграл 6 миллионов рублей.

- Товары в корзине-роботе будут автоматически отображаются в телефоне. На выходе остается произвести оплату и выйти через турникет. Не нужно стоять в очереди – вы экономите время и силы, – пояснил один из авторов разработки Игорь Ушаков.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, проект привлек тем, что стартаперы готовы первый свой магазин открыть в Тюмени. Он подчеркнул, что организаторы Битвы стартапов считают важным предоставить не только финансовую поддержку, но и организационную.

- Тем кто не получил денег, мы поможем найти инвесторов и реализовать проект, пообещал Вахрин. В следующей Битве инвесторы будут в зале, чтобы они могли покупать проекты прямо здесь, – пообещал Вахрин.

Три миллиона рублей выиграла интегрированная программная платформа для моделирования полного цикла внутрискважинных операций Wellsoft компании OOO "ВЭЛЛС".

- Платформа необходима, чтобы обслуживать нефтяную и газовую индустрию России и отойти от западных аналогов, – отметил автор проекта Александр Годунин.

полтора миллиона рублей выиграл проект третьекурсника МГУ Егора Веткина по созданию дизайна протеза RuProtez.

- Кроме денег на проект мы получили несколько интересных предложений от Тюменского Технопарка. Скорее всего мы будем работать в Тюмени, – поделился планами Егор Веткин.

Отметим, что Битва стартапов стала одним из ключевых событий Недели инноваций в Тюменской области – INNOWEEK, в ней участвовали 280 заявок, из них до очной защиты дошли 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Пионерской в Тюмени водителям запретили останавливаться
На Кубок России по спортивным танцам на колясках в Тюмень приехали более ста конкурсантов
Ущерб на миллион: на нелегальной АЗС Тюмени землю залили нефтепродуктами
В Ялуторовске и Калининском округе Тюмени пройдет предварительное голосование в думы города и области
Лопнул баллон: в одном из автобусов Тюмени пассажирку контузило хлопком воздуха
В Тюмени обсудили сохранение истоков русской словесности и культуры
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
В Тюмени задержали серийных разбойников
Спрос на вечерние платья в Тюмени вырос с начала года в три раза
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
Во дворах Тюмени участились случаи наездов автомобилей на детей
В Тюмени наказали двух грабителей курьера по доставке еды
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск перевернулся автомобиль с родителями и 7-летним ребенком
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Тюменский суд рассмотрел дело полицейского, застрелившего наркомана
Как в Тюменской области платить за мусор, если живешь не по прописке или уехал в отпуск
Новосибирский телефонный мошенник обманул почти 40 тюменских пенсионеров
Тюменских детей 1 июня ждут на Фестивале талантов
В Гилевской роще Тюмени установят железное дерево
Погода 24 мая в Тюмени: дождь и сильный ветер
В лиге КВН «Запсиб» за выход в полуфинал поборются семнадцать команд
Для выпускников Тюменского президентского кадетского училища прозвенел последний звонок
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Тюменцы с нарушениями слуха могут смотреть телевизор с субтитрами
В Тюмени обнаружено тело насмерть забитой 83-летней бабушки
Тюменских автомобилистов и дальнобойщиков предупреждают об ухудшении погоды
На забеге «Стальной характер-Автоград» в Тюмени можно выиграть автомобиль
Ну и погодка: в Тюменскую область идет дождь с градом и сильный ветер