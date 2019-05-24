2019-05-24T15:55:35+03:00
Спорт

На Кубок России по спортивным танцам на колясках в Тюмень приехали более ста конкурсантов

Спортсмены соревновались по пяти программам
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более ста спортсменов из 18 регионов страны приняли участие в Кубке России по спортивным танцам на колясках в Тюмени. 18-19 мая спортивные пары соревновались в европейской, латиноамериканской и произвольной программах, медали также были разыграны в мужских и женских сольных программах.

- Хочу выразить благодарность Межрегиональной Федерации спортивных танцев на колясках Тюменской области за колоссальную работу по организации мероприятия, за праздник жизнелюбия, подаренный всем тюменцам и гостям города, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

По окончании соревнований состоялся мастер-класс по танцам на колясках. Его провели заслуженный тренер России, судья международного класса Ирина Волкова и заслуженный мастер спорта России, чемпионка Европы и мира Галина Рыжкова.

Отметим, что впервые этот турнир состоялся в 2017 году, а в 2018 году была создана областная Федерация спортивных танцев на колясках. Всероссийский турнир прошел при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Тюменской области, Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Организаторы соревнований: Межрегиональная Федерация спортивных танцев на колясках, Межрегиональная Федерация спортивных танцев на колясках Тюменской области, Спортивно-танцевальный клуб танцев на колясках «Олимп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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