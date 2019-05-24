В Ялуторовске и Калининском округе Тюмени пройдет предварительное голосование в думы города и области

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-24T13:13:23+03:00

Счетные участки будут открыты 26 мая с 8 до 20 часов

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Жителей Калининского округа Тюмени и Ялуторовска 26 мая приглашают на предварительное голосование за кандидатов, которые намерены участвовать в выборах в Тюменскую областную думу и Ялуторовскую городскую думу от партии «Единая Россия».

Счетные участки откроются с 8 часов, голосование в них продлится до 20 часов. Жители Тюмени смогут проголосовать за нескольких кандидатов на десяти участках по месту регистрации, в Ялуторовске — на двадцати. С собой нужно иметь паспорт. В Тюмени в качестве участников предварительного голосования зарегистрированы 8 кандидатов, в Ялуторовске — 59.

- Проведение такой открытой процедуры очень важно, — отметил секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. — Предварительное голосование партии дает возможность людям, заинтересованным и желающим работать в интересах жителей региона, решать их проблемы и делать жизнь лучше.

Телефоны «горячей линии», по которым можно уточнить адрес своего счетного участка: 8 (3452) 56-54-85, 8 (3452) 50-77-74, 8 (3452) 56-54-66, 8-932-200-99-52, 8 (3452) 56-57-49, 8 (34535) 2-06-27. Адрес участка для голосования также можно найти на сайте tyumen.er.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU