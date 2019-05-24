Лопнул баллон: в одном из автобусов Тюмени пассажирку контузило хлопком воздуха

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-24T12:55:41+03:00

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Очень необычный случай произошел сегодня, 24 мая, в одном из автобусов Тюмени. В салоне автобуса №25 под обшивкой произошел порыв воздушного ресивера. От резкого хлопка одна из пассажирок, женщина 1981 года рождения получила контузию уха.

- Инцидент произошел в 7.45 при остановке автобуса на перекрестке улиц Пермякова и 30 лет Победы. На место оперативно выехали выехали два экипажа спасателей и бригада скорой помощи, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды-Тюмень" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В автобусе в это время ехали порядка шестидесяти человек. Пострадавшую увезли в облбольницу №2, где обследовали и диагностировали только контузию уха. Остальных пересадили на другой автобус.

- Авария произошла из-за того, что разошелся шов в баллоне. Сама машина 2013 года выпуска, была технически исправна. Сейчас автобус снял с рейса на диагностику, - уточнили в областной Госавтоинспекции.

В социальных сетях люди уже делятся впечатлениями от произошедшего. Казалось бы ничего страшного не произошло, но, как отметил один из очевидцев, в тот момент было очень страшно.

ИСТОЧНИК KP.RU